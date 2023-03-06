"Бенфика" - "Брюгге": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Португальцы практически решили все вопросы в этой паре

Во вторник, 7 марта, "Брюгге", за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, проведет гостевой поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Брюгге".

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч первого раунда плей-офф ЛЧ "Бенфика" — "Брюгге" состоится в Лиссабоне (Португалия) на "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты поединка. Добавим, первая игра, которая состоялась в Бельгии, завершилась убедительной победой "Бенфики" со счетом 2:0, что практически гарантировало "Орлам" выход в четвертьфинал.

Напомним, Яремчук до "Брюгге" выступал за "Бенфику". После перехода в Бельгию украинец угодил в скандал.

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне украинец Эдуард Соболь отдал результативную передачу в матче "Брюгге" — ПСЖ (1:1).