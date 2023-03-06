"Бенфіка" — "Брюгге": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Португальці практично вирішили всі питання у цій парі

У вівторок, 7 березня, "Брюгге", за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, проведе гостьовий поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Бенфіки". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" — "Брюгге".

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь першого раунду плей-офф ЛЧ "Бенфіка" — "Брюгге" відбудеться в Лісабоні (Португалія) на "Ештадіу ду Бенфіка", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, під час якої у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти поєдинку. Додамо, перша гра, що відбулася у Бельгії, завершилася переконливою перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0, що практично гарантувало "Орлам" вихід до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Яремчук до "Брюгге" виступав за "Бенфіку". Після переходу в Бельгію українець потрапив у скандал.

Раніше повідомлялося, що минулого сезону українець Едуард Соболь віддав результативну передачу в матчі "Брюгге" — ПСЖ (1:1).