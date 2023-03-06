"Бенфика" - "Брюгге": букмекеры пророчат вылет украинцу из Лиги чемпионов

"Брюгге" Романа Яремчука — аутсайдер противостояния

Во вторник, 7 марта, "Брюгге", за которое выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, попытается пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Брюгге".

По мнению специалистов, у бельгийского коллектива практически нет шансов на успех. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На успех "Бенфики" в основное время можно сделать ставку с коєффициентом 1,40-1,44. В то же время победа гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,75-8,10 и 4,75-4,90 соответственно. Добавим, что выход "Брюгге" в четвертьфинал ЛЧ оценивается фантастическим коэффициентом 35,00. Примечательно, что на проход "Бенфики" в следующий раунд еврокубка "Пари-Матч" даже не принимает ставок.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бенфика" — "Брюгге" (основное время)

Пари-Матч: (победа "Бенфики" 1,41 — ничья 4,90 — победа "Брюгге" 8,10)

William Hill: (1,40 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,44 — 4,80 — 6,75)

Матч "Бенфика" — "Брюгге" можно посмотреть в прямом эфире в Украине. Первая игра между командами завершилась гостевой победой португальцев (2:0).

Ранее сообщалось, что с Яремчуком приключилась неприятная история в чемпионате Бельгии, куда он перешел из "Бенфики".