"Бенфіка" — "Брюгге": букмекери пророкують виліт українцю з Ліги чемпіонів

"Брюгге" Романа Яремчука — аутсайдер протистояння

У вівторок, 7 березня, "Брюгге", за яке виступає форвард збірної України Роман Яремчук, спробує пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" — "Брюгге".

На думку фахівців, бельгійський колектив практично не має шансів на успіх. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На успіх "Бенфіки" в основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,40-1,44. Водночас перемога гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 6,75-8,10 та 4,75-4,90 відповідно. Додамо, що вихід "Брюгге" у чвертьфінал ЛЧ оцінюється фантастичним коефіцієнтом 35,00. Примітно, що на прохід "Бенфіки" до наступного раунду єврокубка "Парі-Матч" навіть не приймає ставок.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" — "Брюгге" (основний час)

Парі-Матч: (перемога "Бенфіки" 1,41 — нічия 4,90 — перемога "Брюгге" 8,10)

William Hill: (1,40 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,44 — 4,80 — 6,75)

Матч "Бенфіка" — "Брюгге" можна подивитися у прямому ефірі в Україні. Перша гра між командами завершилася гостьовою перемогою португальців (2:0).

Раніше повідомлялося, що з Яремчуком сталася неприємна історія в чемпіонаті Бельгії, куди він перейшов із "Бенфіки".