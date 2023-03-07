"Бавария" - ПСЖ: букмекеры дали однозначный прогноз на суперматч Лиги чемпионов

Парижанам светит вылет из ЛЧ

В среду, 8 марта, лидер немецкой Бундеслиги "Бавария" проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против французского ПСЖ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — ПСЖ.

Аналитики считают, что мюнхенский клуб имеет гораздо больше шансов на выход в четвертьфинал главного еврокубка. Об этом сообщает "Пари-Матч".

На победу мюнхенцев в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,83-1,85. В то же время успех ПСЖ и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,50-3,70 и 4,20-4,50 соответственно. Добавим, что специалисты отдают предпочтение "Баварии" в 2-матчевом противостоянии. На выход немцев в следующий раунд ЛЧ аналитики предлагают коэффициент 1,23 против 4,50 за ПСЖ.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бавария" — ПСЖ (основное время)

Пари-Матч: (победа "Баварии" 1,84 — ничья 4,50 — победа ПСЖ 3,70)

William Hill: (1,83 — 4,20 — 3,60)

Bwin: (1,85 — 4,33 — 3,50)

Матч "Бавария" — ПСЖ пройдет в Мюнхене. Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Первая игра между командами завершилась победой представителя Бундеслиги со счетом 1:0.