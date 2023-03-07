"Баварія" — ПСЖ: букмекери дали однозначний прогноз на суперматч Ліги чемпіонів

Парижанам світить виліт із ЛЧ

У середу, 8 березня, лідер німецької Бундесліги "Баварія" проведе гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти французького ПСЖ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — ПСЖ.

Аналітики вважають, що мюнхенський клуб має набагато більше шансів на вихід до чвертьфіналу головного єврокубку. Про це повідомляє "Парі-Матч".

На перемогу мюнхенців у основний час можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,83-1,85. Водночас успіх ПСЖ та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 3,50-3,70 та 4,20-4,50 відповідно. Додамо, що фахівці віддають перевагу "Баварії" у 2-матчевому протистоянні. На вихід німців до наступного раунду ЛЧ аналітики пропонують коефіцієнт 1,23 проти 4,50 за ПСЖ.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Баварія" — ПСЖ (основний час)

Парі-Матч: (перемога "Баварії" 1,84 — нічия 4,50 — перемога ПСЖ 3,70)

William Hill: (1,83 — 4,20 — 3,60)

Bwin: (1,85 — 4,33 — 3,50)

Матч "Баварія" — ПСЖ пройде у Мюнхені. Цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні. Перша гра між командами завершилася перемогою представника Бундесліги з рахунком 1:0.