"Баварія" — ПСЖ: де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

У Мюнхені відбудеться великий матч

У середу, 8 березня, "Баварія", яка нещодавно вийшла на перше місце в Бундеслізі, проведе гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Парі Сен-Жермен". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — ПСЖ.

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра-відповідь між командами пройде в Мюнхені (Німеччина) на "Арені Мюнхен", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти зустрічі. Зазначимо, що перша гра, яка відбулася в Парижі (Франція), завершилася мінімальною перемогою німців. Єдиний гол у тій зустрічі записав на свій рахунок вихованець ПСЖ Кінгслі Коман.

Нагадаємо, після матчу ПСЖ — "Баварія" один із фотокореспондентів зачепив захисника парижан Серхіо Рамоса. Футболіст жорстко відреагував на це, відштовхнувши фотографа.

Раніше повідомлялося, що основний воротар "Баварії" Мануель Ноєр отримав безглузду травму на відпочинку.