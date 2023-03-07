"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

В Мюнхене состоится большой матч

В среду, 8 марта, "Бавария", которая недавно вышла на первое место в Бундеслиге, проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Пари Сен-Жермен". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — ПСЖ.

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответная игра между командами пройдет в Мюнхене (Германия) на "Арене Мюнхен", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов встречи. Отметим, первая игра, которая состоялась в Париже (Франция), завершилась минимальной победой немцев. Единственный гол в той встрече записал на свой счет воспитанник ПСЖ Кингсли Коман.

Напомним, после матча ПСЖ — "Бавария" один из фотокорреспондентов задел защитника парижан Серхио Рамоса. Футболист жестко отреагировал на это, оттолкнув фотографа.

Ранее сообщалось, что основной вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил нелепую травму на отдыхе.