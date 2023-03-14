"Реал" - "Ливерпуль": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

"Реал" и "Ливерпуль" встречались в финале ЛЧ прошлого сезона

В среду, 15 марта, в Испании состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 между испанским и английским клубом. В первой игре Сливочные добыли впечатляющую победу со счетом 5:2. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ливерпуль".

По мнению букмекеров, "Реал" является фаворитом в противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На победу испанцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,30-2,38. В то же время успех Красных и ничья менее вероятны — коэффициенты 2,60-3,00 и 3,70-4,10 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Ливерпуль" (основное время)

Favbet: (победа "Реала" 2,38 — ничья 4,00 — победа "Ливерпуля" 3,00)

William Hill: (2,30 — 3,70 — 2,80)

Bwin: (2,30 — 4,10 — 2,60)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Реал" — "Ливерпуль" в Украине.

Напомним, "Реал" уступил "Барселоне" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Испанские гранды уже встречались между собой в этом году. В январе "Барса" победила мадридцев в Суперкубке Испании.