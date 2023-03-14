"Реал" — "Ліверпуль": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

"Реал" та "Ліверпуль" зустрічалися у фіналі ЛЧ минулого сезону

У середу, 15 березня, в Іспанії відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 між іспанським та англійським клубом. У першій грі Вершкові здобули дивовижну перемогу з рахунком 5:2. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ліверпуль".

На думку букмекерів, "Реал" є фаворитом у протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу іспанців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,30-2,38. Водночас успіх Червоних та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 2,60-3,00 та 3,70-4,10 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Ліверпуль" (основний час)

Favbet: (перемога "Реала" 2,38 — нічия 4,00 — перемога "Ліверпуля" 3,00)

William Hill: (2,30 — 3,70 — 2,80)

Bwin: (2,30 — 4,10 — 2,60)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч "Реал" — "Ліверпуль" в Україні.

Нагадаємо, "Реал" поступився "Барселоні" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Іспанські гранди вже зустрічалися між собою цього року. У січні "Барса" перемогла мадридців у Суперкубку Іспанії.