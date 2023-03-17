Лига конференций: кто с кем сыграет в четвертьфинале
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В третьем по силе еврокубке осталось восемь команд
В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Накануне последняя украинская команда вылетела из еврокубков, что больно ударило по отечественному футболу.
По итогам церемонии жеребьевки были составлены четыре пары в 1/4 финала ЛК, а также потенциальные пары в полуфинале еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба Лиги конференций в Twitter.
Жеребьевка обеих стадий турнира была слепой, то есть посева не было, и команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.
Участники 1/4 финала ЛК:
- "Алкмаар" (Нидерланды)
- "Андерлехт" (Бельгия)
- "Базель" (Швейцария)
- "Вест Хэм" (Англия)
- "Гент" (Бельгия)
- "Лех" (Польша)
- "Ницца" (Франция)
- "Фиорентина" (Италия)
Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 13 и 20 апреля, игры 1/2 финала — 11 и 18 мая, а финал — 7 июня.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
"Лех" — "Фиорентина"
"Гент" — "Вест Хэм"
"Алкмаар" — "Андерлехт"
"Базель" — "Ницца"
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций
"Лех"/"Фиорентина" против "Базель"/"Ницца"
"Гент"/"Вест Хэм" против АЗ/"Андерлехт"
Ранее в Ньоне завершилась жеребьевка Лиги чемпионов. Кроме того, в Швейцарии стали известны все четвертьфинальные пары в Лиге Европы.