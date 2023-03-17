Лига конференций: кто с кем сыграет в четвертьфинале

В третьем по силе еврокубке осталось восемь команд

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Накануне последняя украинская команда вылетела из еврокубков, что больно ударило по отечественному футболу.

По итогам церемонии жеребьевки были составлены четыре пары в 1/4 финала ЛК, а также потенциальные пары в полуфинале еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба Лиги конференций в Twitter.

Жеребьевка обеих стадий турнира была слепой, то есть посева не было, и команды из одной национальной ассоциации могли встретиться друг с другом.

Участники 1/4 финала ЛК:

"Алкмаар" (Нидерланды)

"Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария)

"Вест Хэм" (Англия)

"Гент" (Бельгия)

"Лех" (Польша)

"Ницца" (Франция)

"Фиорентина" (Италия)

Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 13 и 20 апреля, игры 1/2 финала — 11 и 18 мая, а финал — 7 июня.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

"Лех" — "Фиорентина"

"Гент" — "Вест Хэм"

"Алкмаар" — "Андерлехт"

"Базель" — "Ницца"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

"Лех"/"Фиорентина" против "Базель"/"Ницца"

"Гент"/"Вест Хэм" против АЗ/"Андерлехт"

Ранее в Ньоне завершилась жеребьевка Лиги чемпионов. Кроме того, в Швейцарии стали известны все четвертьфинальные пары в Лиге Европы.