Ліга конференцій: хто з ким зіграє у чвертьфіналі

У третьому за силою єврокубку залишилося вісім команд

У п’ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Напередодні остання українська команда вилетіла з єврокубків, що дуже вдарило по вітчизняному футболу.

За підсумками церемонії жеребкування було складено чотири пари у 1/4 фіналу ЛК, а також потенційні пари у півфіналі єврокубку. Про це повідомляє пресслужба Ліги конференцій у Twitter.

Жеребкування обох стадій турніру було сліпим, тобто посіву не було, і команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною.

Учасники 1/4 фіналу ЛК:

"Алкмар" (Нідерланди)

"Андерлехт" (Бельгія)

"Базель" (Швейцарія)

"Вест Гем" (Англія)

"Гент" (Бельгія)

"Лех" (Польща)

"Ніцца" (Франція)

"Фіорентина" (Італія)

Матчі 1/4 фіналу ЛК пройдуть 13 та 20 квітня, ігри 1/2 фіналу – 11 та 18 травня, а фінал – 7 червня.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Лех" — "Фіорентина"

"Гент" — "Вест Гем"

"Алкмар" — "Андерлехт"

"Базель" — "Ніцца"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Лех"/"Фіорентина" проти "Базель"/"Ніцца"

"Гент"/"Вест Гем" проти АЗ/"Андерлехт"

Раніше в Ньоні завершилося жеребкування Ліги чемпіонів. Крім того, у Швейцарії стали відомі всі чвертьфінальні пари у Лізі Європи.