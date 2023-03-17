Ліга конференцій: хто з ким зіграє у чвертьфіналі
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У третьому за силою єврокубку залишилося вісім команд
У п’ятницю, 17 березня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Напередодні остання українська команда вилетіла з єврокубків, що дуже вдарило по вітчизняному футболу.
За підсумками церемонії жеребкування було складено чотири пари у 1/4 фіналу ЛК, а також потенційні пари у півфіналі єврокубку. Про це повідомляє пресслужба Ліги конференцій у Twitter.
Жеребкування обох стадій турніру було сліпим, тобто посіву не було, і команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною.
Учасники 1/4 фіналу ЛК:
- "Алкмар" (Нідерланди)
- "Андерлехт" (Бельгія)
- "Базель" (Швейцарія)
- "Вест Гем" (Англія)
- "Гент" (Бельгія)
- "Лех" (Польща)
- "Ніцца" (Франція)
- "Фіорентина" (Італія)
Матчі 1/4 фіналу ЛК пройдуть 13 та 20 квітня, ігри 1/2 фіналу – 11 та 18 травня, а фінал – 7 червня.
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій
"Лех" — "Фіорентина"
"Гент" — "Вест Гем"
"Алкмар" — "Андерлехт"
"Базель" — "Ніцца"
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій
"Лех"/"Фіорентина" проти "Базель"/"Ніцца"
"Гент"/"Вест Гем" проти АЗ/"Андерлехт"
Раніше в Ньоні завершилося жеребкування Ліги чемпіонів. Крім того, у Швейцарії стали відомі всі чвертьфінальні пари у Лізі Європи.