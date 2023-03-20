"Благодарили даже соперники": украинцы отметились благородным поступком на Кубке мира

Тренер национальной команды не стал вести закулисные игры, чтобы помочь своему подопечноу

Главный тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев рассказал, что сборная Швейцарии поблагодарила его за фейр-плей на последнем этапе Кубка мира по фристайлу в Казахстане, где Дмитрий Котовский провалился в квалификации и занял второе место в общем зачете КМ.

Соответствующий комментарий Аблаева доступен на "Суспільне Спорт". Дело в том, что тренер мог отдать команду Максиму Кузнецову упасть в квалификации, тогда в финал соревнований попал бы Котовский, который поборолся бы за первое место в Кубке мира.

Однако украинская сторона не стала нарушать спортивный принцип и именно Кузнецов представлял Украину в финале соревнований, заняв итоговое пятое место в Казахстане. Аблаев рассказал о разговоре с тренером сборной Швейцарии Михаэлем Ротом, подопечный которого Ноэ Рот и выиграл общий зачет в КМ.

"Дмитрий был 13-й, а затем многие подошли, в частности тренер Михаэль Рот из Швейцарии, и сказал: "Энвер – ты молодец".

То есть, я мог попросить Максима Кузнецова, чтобы он упал. Тогда бы в финал попал Котовский. Поэтому тренер швейцарцев сказал: "Я не знал, как ты поступишь, но ты поступил очень круто".

Я ему объяснил, что не мог сделать для Дмитрия все, а Макса попросить упасть, потому что мы сейчас тянем лучшего спортсмена. Они у меня все в равных условиях, и каждый из них должен сражаться за победу", — заявил Аблаев.

Напомним, в этом сезоне Котовский завоевал два "золота", "серебро" и "бронзу" на этапах Кубка мира. К слову, лучшим спортсменом 2022 года в Украине стал фристайлист Александр Абраменко, завоевавший "серебро" на Олимпиаде в Пекине.