"Дякували навіть суперники": українці відзначилися благородним вчинком на Кубку світу

Тренер національної команди не став вести закулісні ігри, щоб допомогти своєму підопічному

Головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв розповів, що збірна Швейцарії подякувала йому за фейр-плей на останньому етапі Кубка світу з фрістайлу в Казахстані, де Дмитро Котовський провалився у кваліфікації та посів друге місце у загальному заліку КС.

Відповідний коментар Аблаєва доступний на "Суспільне Спорт". Річ у тім, що тренер міг віддати команду Максиму Кузнєцову впасти у кваліфікації, тоді до фіналу змагань потрапив би Котовський, який би поборовся за перше місце в Кубку світу.

Проте українська сторона не порушувала спортивний принцип і саме Кузнєцов представляв Україну у фіналі змагань, посівши підсумкове п’яте місце в Казахстані. Аблаєв розповів про розмову з тренером збірної Швейцарії Міхаелем Ротом, підопічний якого Ное Рот і виграв загальний залік у КС.

"Дмитро був 13-й, а потім багато хто підійшов, зокрема тренер Міхаель Рот зі Швейцарії, і сказав: "Енвере, ти — молодець!" Тобто я міг попросити Максима Кузнєцова, щоб він впав і тоді б до фіналу потрапив Котовський. Тому тренер швейцарців сказав: "Я не знав, як ти вчиниш, але ти вчинив дуже круто".

Я йому пояснив, що не міг зробити для Дмитра все, а Макса попросити впасти, бо ми зараз тягнемо кращого спортсмена. Вони у мене всі в рівних умовах, і кожен з них має битися за перемогу", — заявив Аблаєв.

Нагадаємо, цього сезону Котовський завоював два "золота", "срібло" та "бронзу" на етапах Кубка світу. До речі, найкращим спортсменом 2022 року в Україні став фристайліст Олександр Абраменко, який завоював "срібло" на Олімпіаді в Пекіні.