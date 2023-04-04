Променяли честь на хот-дог: студенты консерватории пели на матче "Зенита" за бутылку воды

На матч российского клуба были согнаны липовые ультрас

Российский "Зенит" опозорился на матче с "Уралом", заставив студентов консерватории заменить ультрас клуба на фанатской трибуне. К слову, тренер российского клуба Анатолий Тимощук собирается судиться с Украиной.

Об этом сообщает "Коммерсантъ". По информации источника, на секторах, где раньше размещались наиболее активные фанаты "Зенита", расположились представители музыкального учебного заведения, направленные на стадион приказом руководства. Студентов заставили исполнить гимн перед игрой 21-го тура, а также скандировать кричалки.

Примечательно, что за поход на стадион и оформление Fan ID студенты могли получить хот-дог и бутылку воды. Добавим, что фанатские группировки в рф бойкотируют матчи из-за введения Fan ID (паспорта болельщика — ред.). Руководство клуба, похоже, любыми способами пытается увеличить посещаемость.

В сети со смехом восприняли новость про новоиспеченных студентов-болельщиков "Зенита". Один из пользователей отметил, что они променяли честь на хот-дог, а другой пользователь сравнил ситуацию с крепостным театром, на котором подневольный хор выступает за воду и булку.

Напомним, на новой форме "Зенита" красуется логотип компании Joma, которая является техническим спонсором сборной Украины. Некоторые украинские клубы разорвали сотрудничество с испанской фирмой, однако Украинская ассоциация футбола после нелепых объяснений Joma решила этого не делать.