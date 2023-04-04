Проміняли честь на хот-дог: студенти консерваторії співали на матчі "Зеніту" за пляшку води

На матч російського клубу були зігнані липові ультрас

Російський "Зеніт" зганьбився на матчі з "Уралом", змусивши студентів консерваторії замінити ультрас клубу на фанатській трибуні. До речі, тренер російського клубу Анатолій Тимощук збирається позиватися до України.

Про це повідомляє "Комерсантъ". За інформацією джерела, на секторах, де раніше розміщувалися найактивніші фанати "Зеніту", розташувалися представники музичного навчального закладу, спрямовані на стадіон наказом керівництва. Студентів змусили виконати гімн перед грою 21 туру, а також скандувати кричалки.

Примітно, що за похід на стадіон та оформлення Fan ID студенти могли отримати хот-дог та пляшку води. Додамо, що фанатські угруповання у рф бойкотують матчі через введення Fan ID (паспорта вболівальника — ред.). Керівництво клубу, схоже, будь-якими способами намагається збільшити відвідуваність.

У мережі зі сміхом сприйняли новину про нових студентів-вболівальників "Зеніту". Один з користувачів зазначив, що вони проміняли честь на хот-дог, а інший користувач порівняв ситуацію з театром кріпаків, на якому підневільний хор виступає за воду і булку.

Нагадаємо, на новій формі "Зеніту" красується логотип компанії Joma, яка є технічним спонсором збірної України. Деякі українські клуби розірвали співпрацю з іспанською фірмою, проте Українська асоціація футболу після безглуздих пояснень Joma вирішила цього не робити.