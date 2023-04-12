Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

В третьем по силе еврокубке начинается самое интересное

В четверг, 13 апреля, в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23 начнутся четвертьфинальные баталии. Накануне последняя украинская команда вылетела из еврокубков, что больно ударит по отечественному футболу в будущем.

В прямом эфире в Украине все игры Лиги конференций покажет megogo и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала ЛК

Первые матчи, 13 апреля

19:45 "Гент" — "Вест Хэм"

22:00 "Лех" — "Фиорентина"

22:00 "Андерлехт" — "Алкмаар"

22:00 "Базель" — "Ницца"

Ответные игры, 20 апреля

19:45 "Фиорентина" — "Лех"

19:45 "Алкмаар" — "Андерлехт"

22:00 "Вест Хэм" — "Гент"

22:00 "Ницца" — "Базель"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

"Лех"/"Фиорентина" против "Базель"/"Ницца"

"Гент"/"Вест Хэм" против АЗ/"Андерлехт"

Напомним, по четвергам также проходят матчи Лиги Европы. С расписанием и результатами четвертьфинальных игр ЛЕ сезона 2022/23 можно ознакомиться у нас на сайте.

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