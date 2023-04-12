Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала
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В третьем по силе еврокубке начинается самое интересное
В четверг, 13 апреля, в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23 начнутся четвертьфинальные баталии. Накануне последняя украинская команда вылетела из еврокубков, что больно ударит по отечественному футболу в будущем.
В прямом эфире в Украине все игры Лиги конференций покажет megogo и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала ЛК
Первые матчи, 13 апреля
- 19:45 "Гент" — "Вест Хэм"
- 22:00 "Лех" — "Фиорентина"
- 22:00 "Андерлехт" — "Алкмаар"
- 22:00 "Базель" — "Ницца"
Ответные игры, 20 апреля
- 19:45 "Фиорентина" — "Лех"
- 19:45 "Алкмаар" — "Андерлехт"
- 22:00 "Вест Хэм" — "Гент"
- 22:00 "Ницца" — "Базель"
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций
- "Лех"/"Фиорентина" против "Базель"/"Ницца"
- "Гент"/"Вест Хэм" против АЗ/"Андерлехт"
Напомним, по четвергам также проходят матчи Лиги Европы. С расписанием и результатами четвертьфинальных игр ЛЕ сезона 2022/23 можно ознакомиться у нас на сайте.
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