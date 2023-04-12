Укр

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
"Вест Хэм" является фаворитом Лиги конференций Новость обновлена 12 апреля 2023, 16:09
"Вест Хэм" является фаворитом Лиги конференций. Фото twitter.com/WestHam

В третьем по силе еврокубке начинается самое интересное

В четверг, 13 апреля, в Лиге конференций УЕФА сезона 2022/23 начнутся четвертьфинальные баталии. Накануне последняя украинская команда вылетела из еврокубков, что больно ударит по отечественному футболу в будущем.

В прямом эфире в Украине все игры Лиги конференций покажет megogo и Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1/4 финала ЛК

Первые матчи, 13 апреля

  • 19:45 "Гент" — "Вест Хэм"
  • 22:00 "Лех" — "Фиорентина"
  • 22:00 "Андерлехт" — "Алкмаар"
  • 22:00 "Базель" — "Ницца"

Ответные игры, 20 апреля

  • 19:45 "Фиорентина" — "Лех"
  • 19:45 "Алкмаар" — "Андерлехт"
  • 22:00 "Вест Хэм" — "Гент"
  • 22:00 "Ницца" — "Базель"

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

  • "Лех"/"Фиорентина" против "Базель"/"Ницца"
  • "Гент"/"Вест Хэм" против АЗ/"Андерлехт"

Напомним, по четвергам также проходят матчи Лиги Европы. С расписанием и результатами четвертьфинальных игр ЛЕ сезона 2022/23 можно ознакомиться у нас на сайте.

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#Футбол #Лига конференций