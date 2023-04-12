Ліга конференцій: розклад та результати матчів 1/4 фіналу

У третьому за силою єврокубку починається найцікавіше

У четвер, 13 квітня, у Лізі конференцій УЄФА сезону 2022/23 розпочнуться чвертьфінальні баталії. Напередодні остання українська команда вилетіла з єврокубків, що дуже вдарить по вітчизняному футболу в майбутньому.

У прямому ефірі в Україні усі ігри Ліги конференцій покаже megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1/4 фіналу ЛК

Перші матчі, 13 квітня

19:45 "Гент" — "Вест Гем"

22:00 "Лех" — "Фіорентина"

22:00 "Андерлехт" — "Алкмар"

22:00 "Базель" — "Ніцца"

Ігри у відповідь, 20 квітня

19:45 "Фіорентина" — "Лех"

19:45 "Алкмар" — "Андерлехт"

22:00 "Вест Гем" — "Гент"

22:00 "Ніцца" — "Базель"

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Лех"/"Фіорентина" проти "Базель"/"Ніцца"

"Гент"/"Вест Гем" проти АЗ/"Андерлехт"

Нагадаємо, щочетверга також проходять матчі Ліги Європи. З розкладом та результатами чвертьфінальних ігор ЛЄ сезону 2022/23 можна ознайомитись у нас на сайті.

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