Ліга конференцій: розклад та результати матчів 1/4 фіналу
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У третьому за силою єврокубку починається найцікавіше
У четвер, 13 квітня, у Лізі конференцій УЄФА сезону 2022/23 розпочнуться чвертьфінальні баталії. Напередодні остання українська команда вилетіла з єврокубків, що дуже вдарить по вітчизняному футболу в майбутньому.
У прямому ефірі в Україні усі ігри Ліги конференцій покаже megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 1/4 фіналу ЛК
Перші матчі, 13 квітня
- 19:45 "Гент" — "Вест Гем"
- 22:00 "Лех" — "Фіорентина"
- 22:00 "Андерлехт" — "Алкмар"
- 22:00 "Базель" — "Ніцца"
Ігри у відповідь, 20 квітня
- 19:45 "Фіорентина" — "Лех"
- 19:45 "Алкмар" — "Андерлехт"
- 22:00 "Вест Гем" — "Гент"
- 22:00 "Ніцца" — "Базель"
Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій
- "Лех"/"Фіорентина" проти "Базель"/"Ніцца"
- "Гент"/"Вест Гем" проти АЗ/"Андерлехт"
Нагадаємо, щочетверга також проходять матчі Ліги Європи. З розкладом та результатами чвертьфінальних ігор ЛЄ сезону 2022/23 можна ознайомитись у нас на сайті.
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