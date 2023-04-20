"Ювентусу" вернули 15 очков в Серии А: это может больно ударить по Украине

Команда поднялась на третье место

"Ювентусу" вернули 15 очков в итальянской Серии А, которые у него отобрали в январе 2023 года из-за финансовых махинаций.

Как сообщает Tuttosport, таким стало решение гарантийной коллегии Национального олимпийского комитета Италии. Тем самым та одобрила апелляцию клуба.

"Ювентус" все еще может лишиться 15 очков, которые возвращены команде на временной основе, поскольку дело еще должен рассмотреть апелляций суд.

Видео обзор матча Серии А "Сассуоло" - "Ювентус" (1:0)

Таким образом, теперь туринский клуб занимает третье место в итальянской Серии А, отставая на 16 баллов от лидера "Наполи" и на два — от второго в таблице "Лацио".

Попадание "Ювентуса" в топ-4 может негативно повлиять на судьбу украинских клубов в Лиге чемпионов следущего сезона, ведь если главный еврокубок текущей кампании выиграют "Милан" или "Интер", а в Серии А выигравшая турнир команда окажется ниже 4-й строчки, как это обстоит сейчас, то чемпион Украины начнет борьбу в Лиге чемпионов не с группового раунда, а с квалификации.

"Милан" сыграет с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов. "Россонери" прошли в четвертьфинале "Наполи", а "нерадзурри" — "Бенфику".

"Ювентус" продолжает борьбу в Лиге Европы, где в первом матче четвертьфинала победил дома лиссабонский "Спортинг".