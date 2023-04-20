"Ювентусу" повернули 15 очок у Серії А: це може боляче вдарити по Україні

Команда піднялася на третє місце

"Ювентусу" повернули 15 очок в італійській Серії А, які відібрали в нього у січні 2023 року через фінансові махінації.

Як повідомляє Tuttosport, таким стало рішення гарантійної колегії Національного олімпійського комітету Італії. Тим самим вона схвалила апеляцію клубу.

"Ювентус" все ще може втратити 15 очок, які повернули команді на тимчасовій основі, оскільки справу ще має розглянути апеляцій суд.

Відео огляд матчу Серії А "Сассуоло" — "Ювентус" (1:0)

Таким чином, зараз туринський клуб посідає третє місце в італійській Серії А, відстаючи на 16 балів від лідера "Наполі" та на два — від другого в таблиці "Лаціо".

Потрапляння "Ювентуса" в топ-4 може негативно вплинути на долю українських клубів у Лізі чемпіонів наступного сезону, бо якщо головний єврокубок поточної кампанії виграють "Мілан" або "Інтер", а в Серії А команда, яка виграє турнір, опиниться нижче 4-го рядка, як це є зараз, то чемпіон України почне боротьбу в Лізі чемпіонів не з групового раунду, а з кваліфікації.

"Мілан" зіграє з "Інтером" у півфіналі Ліги чемпіонів. "Россонері" пройшли у чвертьфіналі "Наполі", а "нерадзуррі" — "Бенфіку".

"Ювентус" продовжує боротьбу в Лізі Європи, де в першому матчі чвертьфіналу переміг удома лісабонський "Спортінг".