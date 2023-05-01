Украинец под флагом другой страны будет соревноваться с россиянами и белорусами на ЧМ по боксу

Украина бойкотирует турнир

Украинский боксер Василий Чеботарь под флагом Молдовы выступит на чемпионате мира в Узбекистане, который бойкотирует Украина.

Об этом сообщает официальный сайт Международной ассоциации бокса (IBA). Боец будет драться в весовой категории до 75 кг.

Боксер начнет выступления поединком против Каллума Питерса из Австралии. Также на турнире выступят россияне и белорусы, которые получили допуск.

Участие представителей стран-агрессоров на чемпионате мира вынудило Украину бойкотировать соревнования. К ней присоединились Канада, Чехия, Ирландия, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Великобритания и США.

Напомним, что IBA назвала чемпионат мира квалификационным на Олимпиаду-2024, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) решил сам проводить отбор на Игры из-за санкций в отношении Международной ассоциации бокса. Более того, этот вид спорта даже может исчезнуть из программы Олимпиады.

Ранее IBA объявила о запрете украинцам использовать свою национальную символику на ЧМ среди юниоров, из-за чего часть сборной бойкотировала первенство. Позже запрет сняли. Затем организация даже запретила название "Украина" на стартах, что вызвало скандал.