Українець під прапором іншої країни змагатиметься з росіянами та білорусами на ЧС з боксу

Україна бойкотує турнір

Український боксер Василь Чеботар під прапором Молдови виступить на чемпіонаті світу в Узбекистані, який бойкотує Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної асоціації боксу (ІBA). Боєць битиметься у ваговій категорії до 75 кг.

Боксер розпочне виступи поєдинком проти Каллума Пітерса з Австралії. Також на турнірі виступатимуть росіяни та білоруси, які отримали допуск.

Участь представників країн-агресорів на чемпіонаті світу змусила Україну бойкотувати змагання. До неї приєдналися Канада, Чехія, Ірландія, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Великобританія та США.

Нагадаємо, що IBA назвала чемпіонат світу кваліфікаційним на Олімпіаду-2024, хоча Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив сам проводити відбір на Ігри через санкції щодо Міжнародної асоціації боксу. Більше того, цей вид спорту навіть може зникнути із програми Олімпіади.

Раніше IBA оголосила про заборону українцям використовувати свою національну символіку на ЧС серед юніорів, через що частина збірної бойкотувала першість. Пізніше заборону зняли. Потім організація навіть заборонила назву "Україна" на стартах, що викликало скандал.