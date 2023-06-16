Ребров огласил состав на свой первый официальный матч в сборной Украины

Тренер начинает свой путь в отборе на Евро-2024

В пятницу, 16 июня, сборная Украины проведет свой второй матч отбора на чемпионат Европы-2024. Соперником Сине-желтых будет команда Северной Македонии.

Накануне главный тренер нашей команды Сергей Ребров объявил заявку на поединок. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола на своем официальном сайте.

Вратари : 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин Защитники : 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко. Полузащитники : 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков.

: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков. Нападающие: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Северная Македония – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. В Украине поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире сразу на нескольких платформах. Добавим, что Сине-желтые являются фаворитами в противостоянии с Северной Македонией.

С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей нашей команды в отборе на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".