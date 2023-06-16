Ребров оголосив склад на свій перший офіційний матч у збірній України

Тренер розпочинає свій шлях у відборі на Євро-2024

У п’ятницю, 16 червня, збірна України проведе свій другий матч відбору на чемпіонат Європи-2024. Суперником Синьо-жовтих буде команда Північної Македонії.

Напередодні головний тренер нашої команди Сергій Ребров оголосив заявку на поєдинок. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу на своєму офіційному сайті.

Воротарі : 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін Захисники : 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко. Півзахисники : 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков.

: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков. Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик.

Матч Північна Македонія – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. В Україні поєдинок буде доступний для перегляду у прямому ефірі одразу на кількох платформах. Додамо, що Синьо-жовті є фаворитами у протистоянні з Північною Македонією.

З розкладом, результатами та відеооглядами всіх матчів нашої команди у відборі на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".