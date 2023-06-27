Украинские стрелки завоевали первое "золото" на Европейских играх

Сине-желтые выиграли первое "золото" в стрельбе

Во вторник, 27 июня, копилка медалей сборной Украины на Европейских играх-2023 пополнилась еще одной золотой наградой.

Украинцы Павел Коростылев и Юлия Коростылева выиграли "золото" в микст турнире по пулевой стрельбе с 25 метров. Об этом сообщает "Телеграф".

В финале Павел и Юлия победили команду Чехии (Матей Рампула / Альзбета Дедова) со счетом 16:6. Добавим, что "бронзу" завоевали стрелки из Норвегии, которые в малом финале победили словенцев — 17:11.

Для сборной Украины эта награда стала 26-й на соревнованиях и 13-й золотой. К слову, накануне "бронзу" выиграла Елена Костевич, которая стала третьей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть Европейские игры в прямом эфире в Украине. Также у нас на сайте можно ознакомиться с медальным зачетом соревнований. К слову, украинцы по итогам шести соревновательных дней идут в топ-3.

Напомним, на Европейских играх в Кракове состоялся необычный забег на 100 метров с барьерами, в рамках которого выступила бельгийская метательница молота.