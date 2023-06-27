Українські стрільці здобули перше "золото" на Європейських іграх

Синьо-жовті виграли перше "золото" у стрільбі

У вівторок, 27 червня, скарбничка медалей збірної України на Європейських іграх-2023 поповнилася ще однією золотою нагородою.

Українці Павло Коростильов та Юлія Коростильова виграли "золото" у мікст турнірі з кульової стрільби з 25 метрів. Про це повідомляє "Телеграф".

У фіналі Павло та Юлія перемогли команду Чехії (Матей Рампула/Альзбета Дідова) з рахунком 16:6. Додамо, що "бронзу" вибороли стрільці з Норвегії, які у малому фіналі перемогли словенців — 17:11.

Для збірної України ця нагорода стала 26-ю на змаганнях та 13-ю золотою. До речі, напередодні "бронзу" виграла Олена Костевич, яка стала третьою у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися Європейські ігри у прямому ефірі в Україні. Також у нас на сайті можна ознайомитись з медальним заліком змагань. До речі, українці за підсумками шести днів змагання йдуть у топ-3.

Нагадаємо, на Європейських іграх у Кракові відбувся незвичайний забіг на 100 метрів із бар’єрами, в рамках якого виступила бельгійська метальниця молота.