Европейский клуб представил форму с российским триколором: болельщики в недоумении

Фанаты критикуют руководство клуба за странное дизайнерское решение

Нидерландский футбольный клуб "Херенвен" представил новую форму на сезон 2023/24, из-за чего в сети вспыхнул большой скандал. Ранее украинец Руслан Малиновский угодил в скандал после презентации новой формы "Марселя".

Дело в том, что на новой амуниции нидерландской команды на рукавах отчетливо виден российский триколор. Об этом сообщает "Телеграф".

В соцсетях "Херенвена" болельщики призвали команду немедленно изменить дизайн формы. На официальной страничке клуба в Instagram пользователи пишут: "Российский флаг на рукаве, интересно…", "путинская новая наемная армия? Как дизайнер мог допустить такую глупость", "Какая ужасная футболка, и почему на ней российский флаг?", "Какая огромная ошибка снова от "Херенвена", кто сделал это?".

Отметим, у Нидерландов цвета флага те же, что и у рф, однако последовательность цветов другая. Коммерческий директор "Херенвена" заявил, что ажиотаж вокруг новой формы команды его раздражает. Он отметил, что видит на ней только традиционные цвета клуба, передает "Р-Спорт".

Добавим, что "Херенвен" выступает в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. В прошлом сезоне команда заняла 8 позицию.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с формой сборной Украины. Дело в том, что российские клубы презентовали форму, которую изготовила Joma — компания спонсор национальной команды. Из-за этого "Карпаты" тут же отказались от сотрудничества с Joma, а вот сборная Украины — нет.