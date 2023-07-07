Європейський клуб представив форму з російським триколором: уболівальники здивовані

Фанати критикують керівництво клубу за дивне дизайнерське рішення

Нідерландський футбольний клуб "Херенвен" представив нову форму на сезон 2023/24, через що в мережі спалахнув великий скандал. Раніше українець Руслан Маліновський потрапив у скандал після презентації нової форми "Марселя".

Річ у тому, що на новій амуніції нідерландської команди на рукавах виразно видно російський триколор. Про це повідомляє "Телеграф".

У соцмережах "Херенвена" вболівальники закликали команду негайно змінити дизайн форми. На офіційній сторінці клубу в Instagram користувачі пишуть: "Російський прапор на рукаві, цікаво…", "путінська нова наймана армія? Як дизайнер міг допустити таку дурість", "Яка жахлива футболка, і чому на ній російський прапор?", "Яка величезна помилка знову від "Херенвена", хто це зробив?".

Зазначимо, у Нідерландів кольори прапора ті самі, що й у рф, проте послідовність кольорів інша. Комерційний директор "Херенвена" заявив, що ажіотаж навколо нової форми команди його дратує. Він зазначив, що бачить на ній лише традиційні кольори клубу, передає "Р-Спорт".

Додамо, що "Херенвен" виступає у найвищому дивізіоні чемпіонату Нідерландів. Минулого сезону команда посіла 8 позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал із формою збірної України. Річ у тому, що російські клуби презентували форму, яку виготовила Joma – компанія спонсор національної команди. Через це "Карпати" відразу відмовилися від співпраці з Joma, а ось збірна України — ні.