"Днепр-1" - "Спартак": букмекеры удивили прогнозом на матч Лиги конференций

Днепровский клуб находится на грани вылета из еврокубков

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" проведет ответную игру против "Спартака" Трнава в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече днепряне в меньшинстве сыграли вничью (1:1). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Спартак".

По мнению аналитиков, украинский клуб является небольшим аутсайдером встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Днепра-1" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,80-3,05. В то же время успех гостей более вероятен — 2,25-2,42. Отметим, что шансы "Днепра-1" на выход в группу Лиги конференций Favbet оценил в 47%, а "Спартака" — в 58 % при марже букмекеров в 5%.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" — "Спартак" Трнава (основное время)

Favbet: (победа "Днепра-1" 3,05 — ничья 3,40 — победа "Спартака" 2,42)

William Hill: (2,80 — 3,20 — 2,30)

Bwin: (2,85 — 3,30 — 2,25)

Матч "Днепр-1" — "Спартак" Трнава состоится в Кошице (Словакия) на местной футбольной арене. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший попрощается с еврокубками.

Напомним, "Днепр-1" ради лучшей подготовки к "Спартаку" перенес матч 5-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ), после чего на клуб посыпались обвинения со стороны "Руха".