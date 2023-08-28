"Дніпро-1" — "Спартак": букмекери здивували прогнозом на матч Ліги конференцій

Дніпровський клуб знаходиться на межі вильоту з єврокубків

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" проведе гру-відповідь проти "Спартака" Трнава в рамках 4-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі дніпряни у меншості зіграли внічию (1:1). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Спартак".

На думку аналітиків, український клуб є аутсайдером зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Дніпра-1" спеціалісти пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,80-3,05. Водночас успіх гостей імовірніший — 2,25-2,42. Зазначимо, що шанси "Дніпра-1" на вихід до групи Ліги конференцій Favbet оцінив у 47%, а "Спартака" — у 58% при маржі букмекерів у 5%.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" — "Спартак" Трнава (основний час)

Favbet: (перемога "Дніпра-1" 3,05 — нічия 3,40 — перемога "Спартака" 2,42)

William Hill: (2,80 — 3,20 — 2,30)

Bwin: (2,85 — 3,30 — 2,25)

Матч "Дніпро-1" — "Спартак" Трнава відбудеться у Кошице (Словаччина) на місцевій футбольній арені. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, попрощається з єврокубками.

Нагадаємо, "Дніпро-1" заради кращої підготовки до "Спартака" переніс матч 5-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ), після чого на клуб посипалися звинувачення з боку "Руху".