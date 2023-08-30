"Дніпро-1" — "Спартак": онлайн відеотрансляція матчу-відповіді Ліги конференцій

Дніпряни ризикують вилетіти з єврокубків

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" проведе матч-відповідь раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти "Спартака" Трнава. Перша зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Пряма відеотрансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Матч-відповідь відбудеться в Кошице (Словаччина) на однойменній футбольній арені, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді 4-го відбіркового раунду Ліги конференцій "Дніпро-1" — "Спартак" Трнава

Переможець 2-матчевого протистояння "Дніпра-1" та "Спартака" зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, попрощається з єврокубками. Напередодні букмекери оцінили шанси команд. Додамо, що гру "Дніпро-1" — "Спартак" покажуть в Україні безплатно одразу на кількох платформах.

Нагадаємо, "Дніпро-1" заради кращої підготовки до "Спартака" переніс матч 5-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ), після чого на клуб посипалися звинувачення з боку лідера УПЛ.

Раніше повідомлялося, що невдалі виступи "Дніпра-1" та інших українських команд у відборі єврокубків боляче вдарять по українському футболу.