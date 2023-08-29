"Дніпро-1" — "Спартак": де і коли безкоштовно дивитися матч-відповідь Ліги конференцій

Дніпровський клуб ризикує залишитися без єврокубків

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" та "Спартак" Трнава проведуть гру-відповідь раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі команди зіграли внічию (1:1). На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Спартак".

Матч-відповідь "Дніпра-1" проти словацького клубу в прямому ефірі в Україні покажуть телеканал "Уніан ТБ" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, зустріч можна переглянути на медіаплатформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Другий поєдинок "Дніпра-1" та "Спартака" відбудеться у Кошице (Словаччина) на однойменній футбольній арені, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Переможець 2-матчевого протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій, а той, хто програє, попрощається з єврокубками.

Раніше букмекери оцінили шанси "Дніпра-1" і "Спартака" у грі-відповіді.

Нагадаємо, "Дніпро-1" заради підготовки до гри зі "Спартаком" переніс свій матч 5-го туру Української прем’єр-ліги, через що в Україні спалахнув скандал. "Рух" звинуватив учасників єврокубків у маніпуляціях із регламентом.