"Днепр-1" - "Спартак": где и когда бесплатно смотреть ответный матч Лиги конференций

Днепровский клуб рискует остаться без еврокубков

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" и "Спартак" Трнава проведут ответную игру раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1). На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Спартак".

Ответный матч "Днепра-1" против словацкого клуба в прямом эфире в Украине покажут телеканал "Уніан ТБ" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, встречу можно посмотреть на медиа-платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Второй поединок "Днепра-1" и "Спартака" состоится в Кошице (Словакия) на одноименной футбольной арене, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший попрощается с еврокубками.

Ранее букмекеры оценили шансы "Днепра-1" и "Спартака" в ответной игре.

Напомним, "Днепр-1" ради подготовки к игре со "Спартаком" перенес свой матч 5-го тура Украинской премьер-лиги, из-за чего в Украине вспыхнул скандал. "Рух" обвинил участников еврокубков в манипуляциях с регламентом.