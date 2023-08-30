"Днепр-1" - "Спартак": онлайн видеотрансляция ответного матча Лиги конференций

Днепряне рискуют вылететь из еврокубков

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против "Спартака" Трнава. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Прямая видеотрансляция поединка будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Ответный матч состоится в Кошице (Словакия) на одноименной футбольной арене, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги конференций "Днепр-1" — "Спартак" Трнава

Победитель 2-матчевого противостояния "Днепра-1" и "Спартака" сыграет на групповом этапе Лиги конференций, а проигравший попрощается с еврокубками. Накануне букмекеры оценили шансы команд. Добавим, что игру "Днепр-1" — "Спартак" покажут в Украине бесплатно сразу на нескольких платформах.

Напомним, "Днепр-1" ради лучшей подготовки к "Спартаку" перенес матч 5-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ), после чего на клуб посыпались обвинения со стороны лидера УПЛ.

Ранее сообщалось, что неудачные выступления "Днепра-1" и других украинских команд в отборе еврокубков больно ударят по украинскому футболу.