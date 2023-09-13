Советский чемпион боится получить пощечину от Запада

В рф все чаще звучат призывы не ехать на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил против участия россиян в Олимпийских играх в без флага и гимна. Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Играм в Париже пока не принято.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на сайте Р-Спорт. Бывший спортсмен считает, что Запад таким образом просто хочет влепить пощечину рф, а потому россии не стоит унижаться и ехать на Игры в нейтральном статусе.

"Я думаю, что спортсмены должны придерживаться такого мнения, чтобы выступать с флагом и гимном. Мы что, обезличенная страна? Только с флагом и гимном.

Это будет нам пощечина, если спортсмены согласятся без флага и гимна. Я категорически против от имени поколения победителей", – сказал Тихонов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского флага не должно быть на Олимпийских играх в Париже. К слову, недавно МОК закрыл рф альтернативный путь на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф обиделись на главную спортивную организацию мира.