У росії все частіше звучать заклики не їхати на Олімпійські ігри-2024 у нейтральному статусі

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов виступив проти участі росіян в Олімпійських іграх без прапора і гімну. Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято.

Відповідний коментар Тихонова доступний на сайті Р-Спорт. Колишній спортсмен вважає, що Захід таким чином просто хоче вліпити ляпас росії, а тому рф не варто принижуватися і їхати на Ігри в нейтральному статусі.

"Я думаю, що спортсмени повинні дотримуватися такої думки, щоб виступати з прапором і гімном. Ми що, знеособлена країна? Тільки з прапором і гімном.

Це буде нам ляпас, якщо спортсмени погодяться без прапора та гімну. Я категорично проти від імені покоління переможців”, – сказав Тихонов.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський прапор не повинен бути на Олімпійських іграх у Парижі. До речі, нещодавно МОК закрив росії альтернативний шлях на Олімпіаду-2024, через що в рф образилися на головну спортивну організацію світу.