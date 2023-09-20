"Бавария" победила "Ман Юнайтед" в Лиге чемпионов (видео)

Большая игра прошла в Мюнхене

В среду, 20 сентября в центральном матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграли "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

Встреча, которая состоялась в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, завершилась со счетом 4:3 в пользу "Баварии". Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок проходил в медленном темпе с небольшим количеством голевых моментов. Такая игра принесла свои плоды хозяевам, которые усыпили бдительность Красных Дьяволов и дважды забили в первой половине встречи. На 28 минуте Лерой Сане ударом со средней дистанции прошил кипера МЮ. А еще через 4 минуты Мусиала промчался по левому флангу и отдал идеальный ассист на Сержа Гнабри.

Во втором тайме темп игры значительно увеличился. Этому послужило быстрое взятие ворот. На 49-й минуте свой дебютный гол за МЮ забил Расмус Хойлунд. Однако уже спустя 4 минуты мюнхенцы отыгрались благодаря точному удару Гарри Кейна с пенальти, который был назначен за игру рукой Эриксона. Под занавес поединка команды обменялись голами — за МЮ отметился Каземиро, а за "Баварию" — Матис Тель. А точку в матче поставил Каземиро, оформивший дубль после навеса со стандарта.

Статистика матча Бавария - Ман Юнайтед

Полный видеообзор встречи "Бавария" — "Ман Юнайтед":

Добавим, что мюнхенцы и манкунианцы выступают в Лиге чемпионов в квартете А вместе с датским "Копенгагеном" и турецким "Галатасараем". В следующем туре ЛЧ МЮ сыграет против "Галатасарая", а "Бавария" — с "Копенгагеном". Обе игры пройдут 3 октября.

Напомним, команды по-разному начали свой путь в национальных первенствах. "Бавария" в последней игре упустила победу над "Байером" (2:2) и вместе с леверкузенцами продолжает лидировать в Бундеслиге. "Ман Юнайтед" уступил "Брайтону" (1:3), после чего опустился на 13-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ).