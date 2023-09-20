"Баварія" перемогла "Ман Юнайтед" у Лізі чемпіонів (відео)

Велика гра пройшла у Мюнхені

У середу, 20 вересня у центральному матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграли "Баварія" та "Манчестер Юнайтед".

Зустріч, що відбулася у Мюнхені (Німеччина) на однойменній арені, завершилася з рахунком 4:3 на користь "Баварії". Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок проходив у повільному темпі з невеликою кількістю гольових моментів. Така гра принесла свої плоди господарям, які приспали пильність Червоних Дияволів і двічі забили у першій половині зустрічі. На 28 хвилині Лерой Сане ударом із середньої дистанції прошив кіпера МЮ. А ще через 4 хвилини Мусіала промчав лівим флангом і віддав ідеальний асист на Сержа Гнабрі.

У другому таймі темп гри значно збільшився. Цьому послужило швидке взяття воріт. На 49-й хвилині свій дебютний гол за МЮ забив Расмус Хойлунд. Проте вже через 4 хвилини мюнхенці відігралися завдяки влучному удару Гаррі Кейна з пенальті, який був призначений за гру рукою Еріксона. Надалі мюнхенці більше володіли м’ячем та більше атакували, проте голів глядачі більше не побачили. Фінальну крапку в поєдинку поставив Каземіро, який примудрився забити лежачи. Під завісу поєдинку команди обмінялися голами – за МЮ відзначився Каземіро, а за "Баварію" – Матіс Тель. А крапку у матчі поставив Каземіро, який оформив дубль після навісу зі стандарту.

Статистика матчу Баварія - Ман Юнайтед

Повний відеоогляд зустрічі "Баварія" — "Ман Юнайтед" буде доступний тут пізніше.

Додамо, що мюнхенці та манкуніанці виступають у Лізі чемпіонів у квартеті А разом із данським "Копенгагеном" та турецьким "Галатасараєм". У наступному турі ЛЧ МЮ зіграє проти "Галатасараю", а "Баварія" — з "Копенгагеном". Обидві ігри відбудуться 3 жовтня.

Нагадаємо, команди по-різному розпочали свій шлях у національних першостях. "Баварія" в останній грі втратила перемогу над "Баєром" (2:2) і разом із леверкузенцями продовжує лідирувати у Бундеслізі. "Ман Юнайтед" поступився "Брайтону" (1:3), після чого опустився на 13 місце в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ).