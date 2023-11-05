Укр

Друг Украины пристыдил Францию за рекламу российской агрессии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Мадина Таймазова поддерживает войну против Украины Новость обновлена 05 ноября 2023, 19:02
Мадина Таймазова поддерживает войну против Украины. Фото twitter.com/Ukrsportbase

"Доминатор" активно поддерживает Украину

Двухкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек высказался о допуске россиянки Мадины Таймазовой к чемпионату Европы-2023 по дзюдо во Франции. К слову, Гашек недавно потребовал от НХЛ миллиарды долларов для Украины.

Соответствующий пост Гашек опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Таймазова, которая имеет прямое отношение к российской армии (выступает за ЦСКА, — Ред.) выиграла "серебро" на ЧЕ.

"Очень печально, что Франция разрешила въезд этой спортсменке и другим российским спортсменам. Франция позволила ей выступить публично и тем самым рекламировать российскую войну и преступления. Из-за этого погибнет еще больше украинцев и россиян. Почему Франция так поддерживает войну и преступления россии?" — написал Гашек.

Мадина принимала участие в тренировке украинских депортированных детей, а также появлялась на мероприятиях, поддерживающих войну рф против Украины и фотографировалась с плакатами с буквой "Z". Тем не менее французские власти пустили "нейтральную" россиянку на соревнования в Монпелье.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". Недавно он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны русское де**мо. Кроме того, хоккеист призвал НХЛ выделить нашей стране миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими хоккеистами, которые открыто поддерживают президента рф. После этого Гашека оскорбили в рф.

Теги:
#Франция #Хоккей #Дзюдо #Доминик Гашек