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Друг України присоромив Францію за рекламу російської агресії

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Мадіна Таймазова підтримує війну проти України Новина оновлена 05 листопада 2023, 19:02
Мадіна Таймазова підтримує війну проти України. Фото twitter.com/Ukrsportbase

"Домінатор" активно підтримує Україну

Дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек висловився про допуск росіянки Мадіни Таймазової до чемпіонату Європи-2023 з дзюдо у Франції. До речі, Гашек нещодавно вимагав від НХЛ мільярди доларів для України.

Відповідний пост Гашек опублікував у своєму мікроблозі на Twitter. Таймазова, яка має пряме відношення до російської армії (виступає за ЦСКА — Ред.) виграла "срібло" на ЧЄ.

"Дуже сумно, що Франція дозволила в’їзд цій спортсменці та іншим російським спортсменам. Франція дозволила їй виступити публічно і тим самим рекламувати російську війну та злочини. Через це загине ще більше українців та росіян. Чому Франція так підтримує війну та злочини росії?" — написав Гашек.

Мадіна брала участь у тренуванні українських депортованих дітей, а також з’являлася на заходах, що підтримують війну рф проти України та фотографувалася з плакатами з літерою "Z". Проте французька влада пустила "нейтральну" росіянку на змагання у Монпельє.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського миру". Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду "Друг України". Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити нашій країні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими хокеїстами, які відкрито підтримують президента рф. Після цього Гашека образили в росії.

Теги:
#Франція #Хокей #Дзюдо #Домінік Гашек