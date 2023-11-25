Последний шанс Ломаченко? Украинцу готовят супербой в Австралии

Украинец может вернуться на ринг в 2024 году

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) может провести чемпионский бой с австралийцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) за титул IBF в легком весе. Недавно украинец отказался от поединка с юной звездой бокса из США.

Об этом сообщает The Australian. По информации источника, стороны ведут переговоры о бое, который могут принять Аделаида, Сидней или Мельбурн в Австралии. Кроме того, поединок может пройти и в США.

Добавим, что главным претендентом на проведение шоу сейчас является RAC Arena в городе Перт (Австралия), которая вмещает 15 тысяч зрителей. Поединок ориентировочно состоится в апреле 2024 года, после того, как абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни 9 декабря дебютирует в новом весе в поединке против Реджиса Прогрейса. Таким образом, пояса чемпиона станут вакантными, и один из них разыграют австралиец и украинец.

Напомним, Ломаченко в своем последнем бою со скандалом проиграл Хейни. Дело в том, что многие посчитали данный результат несправедливым. К слову, Камбосос дважды проигрывал Хейни в легком весе.