Останній шанс Ломаченка? Українцю готують супербій в Австралії

Українець може повернутися на ринг у 2024 році

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) може провести чемпіонський бій з австралійцем Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) за титул IBF у легкій вазі. Нещодавно українець відмовився від поєдинку із юною зіркою боксу зі США.

Про це повідомляє The Australian. За інформацією джерела, сторони ведуть переговори про бій, який можуть прийняти Аделаїда, Сідней або Мельбурн в Австралії. Крім того, двобій може пройти й в США.

Додамо, що головним претендентом на проведення шоу зараз є RAC Arena у місті Перт (Австралія), яка вміщує 15 тисяч глядачів. Поєдинок орієнтовно відбудеться у квітні 2024 року, після того, як абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні 9 грудня дебютує у новій вазі у поєдинку проти Реджиса Прогрейса. Таким чином, пояси чемпіона стануть вакантними, і один із них розіграють австралієць та українець.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому бою зі скандалом програв Хейні. Річ у тому, що багато хто вважає цей результат несправедливим. До речі, Камбосос двічі програвав Хейні у легкій вазі.