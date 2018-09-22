Свитолина провела необычный теннисный матч (Видео)

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в качестве промо турнира в Ухане сыграла в теннис на воде.

Соперницей украинки по выставочному матчу стала бывшая китайская теннисистка Ли На. Теннисистки не только перебивали мяч друг другу, но и старались удержаться на ногах, учитывая "подвижность" корта. Вышло необычно.