Спорт, Теннис https://telegraf.com.ua/sport-cat/tennis-category/4518216-svitolina-provela-neobyichnyiy-tennisnyiy-match-video.html
Свитолина провела необычный теннисный матч (Видео)
Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела выставочный матч в Китае.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в качестве промо турнира в Ухане сыграла в теннис на воде.
Соперницей украинки по выставочному матчу стала бывшая китайская теннисистка Ли На. Теннисистки не только перебивали мяч друг другу, но и старались удержаться на ногах, учитывая "подвижность" корта. Вышло необычно.
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