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Свитолина провела необычный теннисный матч (Видео)

Элина Свитолина
15:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела выставочный матч в Китае.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в качестве промо турнира в Ухане сыграла в теннис на воде.

Соперницей украинки по выставочному матчу стала бывшая китайская теннисистка Ли На. Теннисистки не только перебивали мяч друг другу, но и старались удержаться на ногах, учитывая "подвижность" корта. Вышло необычно.

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