Российско-украинская война: почему Украина уже победила

рф теперь на долгие годы останется страной-изгоем, а украинцы — героями

Украина переживает 7 марта двенадцатые сутки героического всенародного противостояния российскому военному вторжению.

Российские захватчики продолжают нести большие потери в живой силе, а также наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

В понедельник, 7 марта, намечен очередной раунд переговоров.

Эксперты рассказали "Телеграфу" о просчетах агрессора и пояснили, почему рф уже проиграла.

Мы на своей земле – и время играет на нас

Политолог, эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких напоминает, что накануне вторжения, по данным различных разведок, россия сосредоточила у наших границ около 200 тысяч военных. Максимум.

"По нашим данным – у оккупантов уже более 11 тысяч погибших. На одного погибшего, как правило, приходится три раненых. Часть сдалась в плен, часть пропала без вести, часть – дезертировала. То есть, общие потери россиян составляет около 50-60 тысяч человек. Это означает, что еще тысяч 100, как минимум, где-то лазит. Так что у них есть ресурс для продолжения агрессии. Тем более, есть авиация, корабли, пуски ракет – то, что причиняет нам наибольший ущерб", – поясняет эксперт.

Но для нас важно, подчеркивает он, что и украинские вооруженные силы сохраняют возможности для сопротивления. И что ряды территориальной обороны постоянно пополняются. И что десятки тысяч иностранцев готовы воевать за Украину – против путинской россии.

"Если трезво смотреть на ситуацию, то на сегодняшний день военными средствами ни одна из сторон не нанесла поражение другой. Украинцы остановили блицкриг агрессора, сломали стратегические планы противника, внесли коррективы в тактическую деятельность противника. У оккупантов, похоже, есть огромные трудности с логистикой, с поставками топлива, боекомплекта, с эвакуацией раненых. Российская армия в Украине оказалась в достаточно сложной ситуации. И победные заявления их руководства и медиа – рупоров пропаганды – выглядят нелепо. Тогда как мы продолжаем эффективно оборонять ключевые направления и населенные пункты", – отмечает Валентин Гладких.

Он подчеркивает, что россияне хотели бы подписать некое мирное соглашение, которое было бы выгодно рф и не выгодно нам. Но чтобы это сделать, им надо что-то весомое иметь в качестве аргумента.

"А что они могут представить? Киев, Харьков – обороняются. Захваченный Херсон вышел на митинг под украинскими флагами. По сути, россияне настроили против себя ВСЁ население Украины. Даже тех, у кого были пророссийские настроения. А такие были, несмотря на восемь лет войны на Донбассе и аннексию Крыма. Но теперь россия сделала всё, чтобы консолидировать украинское общество – и настроить его против себя. И это уже – свидетельство их катастрофы, их поражения. На данный момент в Украине нет ни одной полит силы на которую россияне могли бы сделать ставку и сформировать пророссийскую власть. Это теперь априори невозможно! Никогда, – уверен эксперт. – И попытки рф вытянуть политические трупы типа Януковича, Азарова – свидетельствуют о тупике стратегии агрессора. О том, что они не знают, что делать потом. Даже если удастся захватить наши основные города. Просто не знают…"

Валентин Гладких

А наша задача – держаться, акцентирует Валентин Гладких. Время играет на нас.

"Нам дают огромную поддержку, у нас есть достаточно большой мобилизационный потенциал. Мы – на своей земле! Нам гораздо легче организовать логистические цепочки для сопротивления. А оккупантам эти ресурсы приходится тянуть издалека. Причем тянуть по территории, которая является для них враждебной. Где из-за каждого угла, из-за каждого куста может ожидать опасность, – поясняет эксперт. – Важно также – позиция гражданского населения. Мирные украинцы выходят на вооруженных до зубов захватчиков с желто-синими флагами, без оружия, перекрывают дороги оккупантам. Это не очаговое сопротивление, это – массовое сопротивление. Это война всей миллионной страны против армии захватчиков и их сбрендившего вожака. И это не решить банальным насилием, как привыкли внутри россии. Они не понимают, как быть. Потому что они столкнулись не только с невероятным военным отпором, но и с невиданным сопротивлением со стороны гражданского населения".

Никогда и никто теперь не будет путать Украину с россией

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко не сомневается, что мы уже победили.

"Я даже в самых смелых фантазиях не мог представить, что у нас есть такая ПВО и такие воздушные силы. Несмотря на то, что небо сейчас – наша главная головная боль, мы даем отпор в таком компоненте, в котором в десятки раз слабее, чем россияне. И это просто фантастика! По наземным силам – мы их тем более бьем. Мы на своей земле, которая буквально горит у них под ногами. Выжигаем захватчиков колоннами!" – подчеркивает эксперт.

Победа, по его словам, и в том, что благодаря международной реакции и нашему мужеству – россия теперь государство-изгой на долгие годы. А Украина – не просто государство-жертва агрессии, но и государство-герой, которое дает мощнейший отпор оккупантам.

"Конечно, хочется большей поддержки со стороны Запада. Но там боятся россии, ее ракет, ее ядерного оружия. Никто не хочет биться с россиянами. А мы – бьемся. Мы показали, что Украина – Нация, способная остановить армию, считавшуюся чуть ли не сильнейшей в мире. Мы это уже сделали. Да есть, ситуативные потери территорий, – признаёт Валерий Кравченко. – Но врагами захвачен лишь один облцентр – Херсон. И тот оказывает мощное гражданское сопротивление. То есть, россияне ничего не контролируют. И то, что они номинально взяли, вскоре вновь будет нашим. Как нашими вновь будут и Крым, и Донбасс".

А россия, отмечает эксперт, теряет во всём. В мотивации, в экономике, в моральном плане, в геополитическом.

"Конечно, пропаганда там работает на всю, новое "пушечное мясо" будет готовиться. Но главную битву мы уже выиграли. Сдержали натиск врага куда больше времени, чем кто-либо ожидал. И сейчас имеем даже возможности для контрнаступления", – подчеркивает Валерий Кравченко.

Валерий Кравченко

Ему нравится тактика нашего руководства.

"У нас – опытные военачальники, имеющие боевой опыт генералы. Все говорили, что Зеленский – аматор в политике. И сейчас это нам сыграло на руку. Человек просто не лезет не в свое дело, – говорит эксперт. – Он отдал защиту страны на откуп профессионалам. И они делают всё блестяще. А Зеленский делает то, что имеет лучше всего – прекрасно выступает с обращениями, подстегивает Запад помогать нам больше, давить на рф больше. Каждый на своем месте делает то, что умеет лучше всего. И, конечно, видим неимоверную мобилизацию нации. Очереди в военкоматы, в территориальную оборону. Огромный резерв тех, кто готов с оружием в руках защищать страну. Это прекрасно, что мы сплотись как нация. Сейчас – момент истины. Момент прозрения. Мы показываем всему миру, что такое Украина. И теперь, уверен, никогда и никто не будет путать Украину с россией. Мы – колоссально разные. И эта война – главное тому подтверждение".

Российская агрессия сплотила украинский народ

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников уверен, что мы победили уже потому, что объединились, мобилизовались.

"Россияне жили в реалиях собственной пропаганды, которую разгоняли с 2014 года, – подчеркивает эксперт. – О том, что в Украине всё плохо, страна нищая, раздробленная, при власти некие националисты, народ ждет – не дождется, когда его "освободят". И вся эта туфта была воспринята как правда даже Кремлем – главным заказчиком данной пропаганды, которая активно разгонялась во всех российских медиа. Но эта российская агрессия, напротив, сплотила украинский народ. Сделала нашу страну и нацию едиными, как никогда ранее. Цена, которую мы платим за это, – ужасна. Но результат именно такой – достаточно неожиданный для агрессора".

Алексей Плотников

Эксперт отмечает еще один важный момент нашей победы.

"Весь мир стоит на стороне Украины. Голосование в ООН с осуждением российской агрессии это подтвердило. 141 страна – на нашей стороне. Всего 5 против, включая россию, и такого же рода изгоев (Беларусь, Сирия, Эритрея, Северная Корея). Есть надежда, что Украину после этой войны поможет отстроить весь мир. А россия останется в изоляции, будет далее закручивать гайки внутри себя, а также стремительно нищать", – прогнозирует Алексей Плотников.

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Отметим, что российские оккупационные войска потеряли в Украине уже более 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.

В Украине, согласно данным ООН, погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения. Хоть на самом деле погибших и раненых может быть – в разы больше.