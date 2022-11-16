Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів, як може розвиватись ситуація

У вівторок, 15 листопада, коли росія здійснила наймасовішу ракетну атаку на українські міста з початку широкомасштабного вторгнення, Польща постраждала (є людські жертви) від падіння ракети, приналежність якої досі встановлюється. У країні відбулося термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони, за підсумками якого було вирішено задіяти 4-ту статтю НАТО та скликати консультацію з союзниками через загрозу.

Але початкова риторика про те, що це була російська ракета, невдовзі почала спадати. Так, президент США Джо Байден заявив, що у Польщі, схоже, впала не російська ракета.

Потім польський президент Анджей Дуда припустив, що ракета, що впала в Польщі, могла бути українською – із системи ППО.

Інцидент з падінням ракети в Польщі показав, що країни НАТО не поспішають робити висновки.

І хоча розслідування ще триває, сама ситуація підтвердила низку ключових моментів, пов’язаних із цією війною та роллю в ній країн Заходу.

Перше – країни Заходу не хотіли та не хочуть виходу війни в Україні за межі України. Тому вони не будуть ухвалювати різких рішень і робити поспішні висновки.

Друге – досить багато країн НАТО все ще бояться прямого військового зіткнення з росією. Особливо з огляду на ядерний статус останньої. Ми це розуміли давно, але цей ракетний кейс це наочно продемонстрував.

Третє — вся ця ситуація ще більше посилить розсинхронність між росією та Заходом з приводу переговорів. Росіяни інтерпретуватимуть дану НП і реакцію на неї як слабкість Заходу та його готовність до безумовних переговорів (до чого зараз з особливою наполегливістю знову закликатиме рф), а Захід – навпаки, як неможливість переговорів з росією через її неконструктивну, неадекватну позицію.