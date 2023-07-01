Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ОДА (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука не виключив, що незабаром з пригожиним щось трапиться

Майже через тиждень після захоплення вагнерівцями Ростова з Воронежем та їхнього походу на москву, можна сміливо стверджувати, що це був реальний бунт, а не якесь шоу або, договірняк, як думають деякі.

Заколот провалився, проте продемонстрував на весь світ, що російська влада, в тому числі військова, абсолютно бездарна і недієздатна.

Після розвінчанням з допомогою ЗСУ міфу кремлівської пропаганди про нібито могутність армії рф, впав черговий міф. Тепер вже — про монолітність так званого "глибинного народу", хоча путін, який продовжує жити в ілюзорному світі, говорив цього тижня зовсім інше, марив про якусь "консолідацію суспільства".

Тоді як усі бачили на власні очі, як жителі Ростова раділи спершу прибуттю, а потім вибуттю вагнерівців. Народні гуляння навіть були – з квітами, морозивом тощо. Чудова така "консолідація"!

Рухнув ще один міф – про нібито захищеність та безпеку росії як такої. Підточувати його почали підриви тут і там, що почастішали, у тому числі за допомогою безпілотників. Але пригожинський бунт зробив цьому міфу контрольний постріл у голову. Пройти маршем близько 800 км і не отримати ніякого опору — це дуже показово.

А ще був похований міф про нібито консолідацію російського генералітету. Не дарма вже пішла інформація, що суровікіним щільно зайнялися спецслужби, що хтось ще – на прицілі. Не сумніваюся, що продовження чисток слідує…

Ну, а сам пригожин разом зі своїм ПВК "Вагнер" накрився мідним тазом. Я не маю сумніву, що на проекті "Вагнер" можна ставити хрест.

Є інформація, що вже розірвано контракт між пригожинським "Конкордом" та Міноборони на постачання продуктів. Не здивуюся, якщо невдовзі "Конкорд" позбавлять контрактів на постачання продуктів до шкіл та дитсадків.

Також пішов процес віджиму у пригожина його медіа-імперії з передачею під контроль людині, вірній путіну.

І за рахунок чого пригожин надалі зможе фінансувати свою банду, якщо його просто позбавляють одного за іншим джерел фінансування? У тому числі зарубіжних.

У Сирії, де діяли вагнерівці, вже пройшли затримання їхніх командирів російською військовою поліцією. Що в Сирії, що в Центральноафриканській Республіці, що в Малі, як стало відомо, "Вагнер" перейшов під контроль кремля.

Наголошую – пригожина відрізають від усіх потоків. І в якийсь момент йому просто не буде чим платити найманцям, які поки що з ним. У зв’язку з цим у мене є сумніви щодо його подальшої безпеки. Ну хто такий лукашенко, який нібито дав якісь гарантії пригожину?

Не секрет, що білоруські КДБ та армія фактично під контролем росіян. І яку в такій ситуації може гарантувати лукашенко безпеку бунтівнику-пригожину на території республіки?

Я не здивуюсь, якщо невдовзі з пригожиним щось трапиться. Але спочатку його імперію остаточно розірвуть, переоформлять на себе путінські люди. А потім обнулять і власне пригожина.