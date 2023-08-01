Чи знімуть Кличка з посади голови КМДА: у Київраді пояснили справжні мотиви "слуг народу"

Соратник мера Києва по-своєму оцінив атаки з боку опонентів міського голови

В ході конфлікту Офісу президента з мером Києва навколо укриттів у столиці опоненти з передвиборчих міркувань намагалися політично "збити" Віталія Кличка.

Про це в інтерв`ю "Телеграфу" розповів співголова фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець, коментуючи нещодавнє протистояння міської влади столиці з Банковою.

"У своїх політичних заявах представники центральної влади насамперед виявляли бажання "збити" мера Києва як політичного конкурента. Але так не вийшло. Не вдалося його "збити" і як голову КМДА, адже ця структура фактично не мала будь-яких повноважень [у сфері цивільного захисту, підготовки до оборони столиці, організації укриттів ] у зв'язку з тим, що не ліквідували військову адміністрацію", — заявив політик.

За словами Білоцерковця, голова КМДА Кличко сьогодні як очільник Київської міськадміністрації "не має функцій, за які йому хотіли винести догану".

Відповідно, покарання з боку президента та Кабінету міністрів людини без повноважень "суперечить справедливості і законодавству".

"Цю справу треба розглядати з погляду політичних амбіцій партії "Слуга народу", — продовжив він. — Це все робиться, аби у майбутньому ініціювати зняття Кличка з посади голови КМДА під час воєнного стану, а по його завершенні, на початку виборчих процесів (парламентських виборів, президентських чи будь-яких інших), щоб перші 8-12 місяців виконавча місцева влада фактично підпорядковувалася безпосередньо центральній".

Соратник Кличка також припустив, що за такого розвитку подій біля керма КМДА був би вже представник президента. Тобто — центральної влади або "слуг народу".

"Це дозволяло б контролювати виконавчу владу столиці з боку центральної на період виборчих кампаній", — аргументував депутат Київради.

*Більше про чутки щодо зміщення Кличка з посади голови КМДА, будівельні скандали у Києві та проблему з укриттями, читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Слуги" використали воєнний стан для політичних цілей, а їх обнулили: Дмитро Білоцерковець про скандал у Києві".

Як повідомлялось, після трагедії в Києві, коли люди загинули від уламків російської ракети перед дверима закритого укриття, міські сховища почали перевіряти.

"Телеграф" також писав, що в ході перевірок виявилося: більшість київських бомбосховищ непридатні для перебування людей.