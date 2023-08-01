Снимут ли Кличко с должности главы КГГА: в Киевраде объяснили настоящие мотивы "слуг народа"

Соратник мэра Киева по-своему оценил атаки со стороны оппонентов городского головы

В ходе конфликта Офиса президента с мэром Киева из-за укрытий в столице оппоненты по предвыборным соображениям пытались политически "сбить" Виталия Кличко.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сопредседатель фракции УДАР в Киевраде Дмитрий Белоцерковец, комментируя недавнее противостояние городских властей столицы с Банковой.

"В своих политических заявлениях представители центральной власти прежде всего изъявляли желание "сбить" мэра Киева как политического конкурента. Но так не получилось. Не удалось его "сбить" и как главу КГГА, ведь эта структура фактически не имела каких-либо полномочий [в сфере гражданской защиты, подготовки к обороне столицы, организации укрытий] в связи с тем, что не ликвидировали военную администрацию", — заявил политик.

По словам Белоцерковца, глава КГГА Кличко сегодня как руководитель Киевской горадминистрации "не имеет функций, за которые ему хотели вынести выговор".

Соответственно, наказание со стороны президента и Кабинета министров человека без полномочий "противоречит справедливости и законодательству".

"Это дело нужно рассматривать с точки зрения политических амбиций партии "Слуга народа", — продолжил он. — Это все делается, чтобы в будущем инициировать снятие Кличко с должности главы КГГА во время военного положения, а по его завершении, в начале избирательных процессов (парламентских выборов, президентских или любых других), чтобы первые 8-12 месяцев исполнительная местная власть фактически подчинялась непосредственно центральной".

Соратник Кличко также предположил, что при таком развитии событий в руководстве КГГА был бы уже представитель президента. То есть – центральной власти или "слуг народа".

"Это позволяло бы контролировать исполнительную власть столицы со стороны центральной на период избирательных кампаний", — аргументировал депутат Киеврады.

*Больше о слухах по поводу смещения Кличко с должности главы КГГА, строительных скандалах в Киеве и проблеме с укрытиями, читайте в интервью на сайте "Телеграф": "Слуги" использовали военное положение для политических целей, а их обнулили: Дмитрий Белоцерковец о скандале в Киеве".

Как сообщалось, после трагедии в Киеве, когда люди погибли от обломков российской ракеты перед дверью закрытого укрытия, городские убежища начали проверять.

"Телеграф" также писал, что в ходе проверок оказалось: большинство киевских бомбоубежищ непригодны для пребывания людей.