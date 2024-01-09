У Києві собака понівечив дерева на алеї пам'яті жінок-військових: господаря пса шукають

До пошуків власника собаки вже підключилися правоохоронці

У вівторок, 9 січня, у Подільському районі Києва комунальники виявили, що у сквері на проспекті Правди собака пошкодила молоді дерева. Яблуні тут висадили на честь жінок-військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну під час війни.

Зазначається, що це вже другий аналогічний випадок, коли власники собак цілеспрямовано дозволяють вихованцям знищувати тут насадження. Про це повідомили у прес-службі КП УЗН Подільського району.

На місце викликали правоохоронців, котрі задокументували факт вандалізму. Наразі поліцейські намагаються встановити особу власника собаки.

Комунальники припустили, що на алеї вигулюють пса бійцівської породи і саме він, з дозволу господаря, спотворює тут дерева.

"У сквері на проспекті Правди стався вже другий випадок, коли власник бійцівської собаки дозволяє своєму улюбленцю трощити молоді дерева, які були висаджені на честь жінок-військових, що віддали свої життя за суверенітет та цілісність України", — підкреслили представники КП.

Небайдужих громадян, які могли стати свідками знищення яблунь, просять звернутися на спецлінію "102" або ж написати особисте повідомлення на сторінку КП УЗН Подільського району в Фейсбук.

"Разом ми просто зобов’язані знайти та зупинити правопорушників", — резюмували комунальники.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року у Києві на проспекті Правди, 70 відкрили алею на честь жінок, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

У сквері встановили пам’ятні таблички, а також висадили біля кожної декоративні яблуні, які мають символізувати продовження життя. Загалом тут було висаджено 14 дерев.

Біля кожного дерева є меморіальна табличка

Алея знаходиться на проспекті Правди, 70

"Телеграф" раніше також розповідав про те, що у Шевченківському районі Києва невідомі спиляли дванадцятирічний дуб, який був висаджений киянами на згадку про активіста та захисника України Романа Ратушного. Вандали цілеспрямовано знищили дерево, залишивши від нього лише невелику нижню частину стовбура.

Правоохоронці оперативно відреагували на цей інцидент і відкрили за цим фактом кримінальну справу.