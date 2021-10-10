Підуть відразу дві пари: організатори "Танців з зірками" заінтригували фанатів шоу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 34
Цієї неділі шостий ефір відвідає син покійного Григорія Чапкіса
У неділю ввечері, 10 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться шостий прямий ефір одного з найпопулярніших розважальних шоу країни, оновлений п’ятий сезон "Танців з зірками". Новий сезон вже покинули чотири зірки — це коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев і співак Олег "Фагот" Михайлюта.
До шостого ефіру до суддів шоу приєднається фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка брала участь в "Танцях" в минулому році і стала фіналісткою четвертого сезону, а ведучою на зоряному балконі, на прохання шанувальників, знову стане телеведуча Маша Єфросиніна.
Крім цього, новий ефір відвідає син легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, всесвітньо відомий постановник, який працював над номерами Billboard, America Got Talented — Грег Чапкіс.
10 жовтня зіркові учасники розкажуть про найдорожчих людей, які їх надихають. У той же час організатори "Танців" представили шанувальникам шоу в Інстаграмі декілька фактів, деякі з яких є фейковий. Наприклад, чи розповість Дмитро Каднай правду про своє особисте життя, або чи залишить шостий ефір відразу дві пари.
Підписники відповіли, що не хотіли б, якби п’ятий варіант виявився правдивим.
Також вони вважають, що фейковими є пункти "1", "4" і "3".
Нагадаємо, що співачка Юлія Саніна разом з Володимиром Дантесом в програмі "Маскарад" спародіювали образ Тіни Кароль з її власного кліпу "Скандал". Вийшло дуже кумедно!
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-