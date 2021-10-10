Підуть відразу дві пари: організатори "Танців з зірками" заінтригували фанатів шоу

Цієї неділі шостий ефір відвідає син покійного Григорія Чапкіса

У неділю ввечері, 10 жовтня, на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться шостий прямий ефір одного з найпопулярніших розважальних шоу країни, оновлений п’ятий сезон "Танців з зірками". Новий сезон вже покинули чотири зірки — це коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев і співак Олег "Фагот" Михайлюта.

До шостого ефіру до суддів шоу приєднається фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка брала участь в "Танцях" в минулому році і стала фіналісткою четвертого сезону, а ведучою на зоряному балконі, на прохання шанувальників, знову стане телеведуча Маша Єфросиніна.

Крім цього, новий ефір відвідає син легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, всесвітньо відомий постановник, який працював над номерами Billboard, America Got Talented — Грег Чапкіс.

10 жовтня зіркові учасники розкажуть про найдорожчих людей, які їх надихають. У той же час організатори "Танців" представили шанувальникам шоу в Інстаграмі декілька фактів, деякі з яких є фейковий. Наприклад, чи розповість Дмитро Каднай правду про своє особисте життя, або чи залишить шостий ефір відразу дві пари.

9 фактів, з яких декілька є неправдивими

Підписники відповіли, що не хотіли б, якби п’ятий варіант виявився правдивим.

Також вони вважають, що фейковими є пункти "1", "4" і "3".

Нагадаємо, що співачка Юлія Саніна разом з Володимиром Дантесом в програмі "Маскарад" спародіювали образ Тіни Кароль з її власного кліпу "Скандал". Вийшло дуже кумедно!